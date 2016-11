RTL NITRO 22:00 bis 23:45 Komödie Zwei Engel mit vier Fäusten - Auf und davon I 1997 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollen Orso und Zack nun endlich das Kloster San Rolando verlassen, da ihnen das Leben als Mönche doch nicht so gefällt. Der günstigste Zeitpunkt ist der alljährlich stattfindende, riesige Markt. In dem allgemeinen Trubel, so glauben sie, wird ihr Verschwinden kaum auffallen. Ihr Freund Sagreste - ein technisches Genie und Allround-Talent - macht für sie ein altes Flugzeug wieder flott. Doch es kommt anders: Der skrupellose Großgrundbesitzer Don Medina schickt seine Schlägertrupps nach San Rolando. Die Männer setzen die kleinen Bauern unter Druck und versuchen, ihnen die Preise für ihre Produkte vorzuschreiben. Leider haben Don Medinas Männer nicht mit der Schlagfertigkeit der beiden angeblichen Mönche gerechnet: Orso und Zack prügeln Don Medinas Schergen aus dem Dorf. Die Antwort kommt schneller als erwartet: Orso und Zacharias werden von Medinas Männern überfallen und bestohlen. Die Freunde beschließen, zusammen mit dem Revolutionsführer Napoleon das Gut von Don Medina zu stürmen und sich ihr Geld wiederzuholen. Das Unternehmen klappt hervorragend, bis auf ein kleines Detail: Napoleon verteilt die Beute an die armen Kleinbauern, die jahrelang unter Don Medina gelitten haben. Ohne einen müden Pfennig in der Tasche haben Orso und Zack nur eine Möglichkeit: Sie kehren zu dem einzigen Ort zurück, an dem sie vor der Polizei geschützt sind: nach San Rolando. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Vater Orso) Philip Michael Thomas (Vater Zacharias, genannt Zack) Max Herbrechter (Sagreste) Marc Macaulay (Don Medina) Syd Brisbane (Vater Celestino) Mike Kirton (Vater Torment) Cesar Melendez (Vater Rafael) Originaltitel: Noi Siamo Angeli - Finalmente si vola Regie: Ruggero Deodato Drehbuch: Laura Curelli Kamera: Sergio D'Offizi Musik: Enrico Riccardi