RTL NITRO 20:15 bis 22:00 Actionfilm Zwei Engel mit vier Fäusten - Schwere Jungs I 1996 'Schwere Jungs', dass sind sie wahrlich, die beiden liebenswerten, notorischen Tunichtgute Bob und Joe, Zellengenossen in dem berüchtigten Gefängnis "Santa Consuelo" eines zentralamerikanischen Staates. Das Gefängnis wird mit harter Hand von dem unbarmherzigen und grausamen Captain Delgado und seinen Männern regiert. Kein Ort also, an dem es Bob und Joe lange aushalten könnten. Und so nutzen sie die erste Gelegenheit, die sich ihnen bietet, zur Flucht, obwohl sie mit einer eisernen Kette aneinandergefesselt sind. Getrieben vom Hunger und der Angst vor der Rache von Captain Delgado mischen sich Bob und Joe unter einige Mönche, die mit einem altersschwachen Bus auf der Durchreise sind. Sie geben vor, ebenfalls Mönche zu sein und nennen sich von nun an Vater Orso und Vater Zacharias. So erreichen sie mit ihren "Ordensbrüdern" die einsam in den Bergen gelegene Missionsstation San Fernando, wo die Mönche friedlich an der Seite der indianischen Ureinwohner leben. In kürzester Zeit gewinnen Vater Orso und Vater Zacharias mit ihrer herzlichen Art und ihrer absurden, improvisierten Manier, die Liturgie zu singen, die Herzen ihrer neuen Freunde und werden in die Ordensgemeinschaft aufgenommen. Doch die Ruhe ist nicht von langer Dauer: Eines Tages verschwindet das hübscheste Mädchen von San Fernando spurlos. Orso und Zacharias beschließen, das Mädchen zu suchen und stoßen auf die Spur des finsteren Mr. Madra, der unter dem Deckmantel seiner Import-Export-Firma einen schwungvollen Mädchenhandel betreibt. Die beiden Freunde beschließen, Mr. Madra das Handwerk zu legen und geraten dabei doppelt in Gefahr: Zum einen riskieren sie ihr Leben, zum anderen, dass ihre wahre Identität entdeckt wird und sie zurück ins Gefängnis müssen. Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Bob/Vater Orso) Philip Michael Thomas (Joe/Vater Zacharias) Renato Scarpa (Vater Campana) Alfie Wise (McQuade) Syd Brisbane (Vater Celestino) Mike Kirton (Vater Torment) Kabir Bedi (Napoleon) Originaltitel: Noi Siamo Angeli - Due facce da galera Regie: Ruggero Deodato Drehbuch: Alessandro Moretti, Lorenzo De Luca Kamera: Sergio D'Offizi Musik: Enrico Riccardi