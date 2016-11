RTL NITRO 12:10 bis 13:00 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Drei Models für Bobby USA 1997 Live TV Merken Bobby ist sehr stolz auf seine Arbeit, denn er ist überzeugt davon, die beste Damenwäsche aller Zeiten erfunden zu haben. Um die Kleidung angemessen zu präsentieren, engagiert er Models und veranstaltet ein Fotoshooting in einer prachtvollen Villa. Doch zeitgleich haben es auch zwei Einbrecher auf das Anwesen angesehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Stephen J. Cannell ("Dutch" Dixon) Jay Acovone (Burglar) Arlene Dahl (Elaine Carlisle) Jerry Houser (Monty) Sandi Kleban (Realtor) Originaltitel: Renegade Regie: Lorenzo Lamas Drehbuch: Stephen J. Cannell, Ethlie Ann Vare Musik: Jeff Edwards, David Vanacore

