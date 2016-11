RTL NITRO 09:15 bis 09:55 Krimiserie Leverage Quarantäne USA 2009 HDTV Live TV Merken Der skrupellose Hedgefonds-Manager Eddie Maranjian steht wegen Betruges vor Gericht. Er hat viele einfache Bürger mit falschen Finanzprognosen um ihre letzten Ersparnisse gebracht. Insgesamt hat Maranjian 400.000 Dollar unterschlagen, die bis heute verschwunden sind. Da er sich jedoch während des Prozesses kooperativ zeigte und als Zeuge der Regierung half, illegale Geschäfte der armenischen Mafia aufzudecken, fällt sein Strafmaß milde aus. Die Kläger sind wütend und bestürzt über das Urteil und als ein Mann im Gerichtssaal tatsächlich zur Waffe greift und den Angeklagten erschießen will, kann ihn das Leverage-Team in letzter Sekunde zurückhalten. Doch damit ist es für den Mann und die restlichen Kläger nicht getan. Sie wollen Rache! Das Team rund um Nathan Ford bietet sich an, das verlorene Geld wieder zu beschaffen. Doch was auf den ersten Blick so einfach scheint, stellt die Experten Alec, Parker, Sophie und Eliot schon bald vor ein Problem: Der Verurteilte Maranjian soll noch am Tag der Verurteilung in ein Gefängnis gebracht werden. Kurzerhand mischt Parker heimlich K.o.-Tropfen in Maranjians Trinkflasche, die ihn schließlich ohnmächtig werden lassen. Zum Glück ist zufällig ein "Arzt" anwesend - Nathan. Er verordnet dem Patienten eine sofortige Kernspin-Tomographie im Krankenhaus. Dort empfängt ihn das Leverage-Team in einem abgelegenen Trakt des Gebäudes. Maranjian muss sich ein Zimmer mit der seucheninfizierten Bridget teilen, gespielt von Sophie. Auch bei Maranjian macht sich mittlerweile der mysteriöse Hautausschlag bemerkbar - derselbe wie bei Bridget. Nathan und Krankenschwester Parker stellen beide Patienten unter Quarantäne. Währenddessen spielen Eliot und Alec zwei Polizisten, die die eigentlichen Aufpasser von Maranjian ablenken sollen. Doch schon bald droht das Leverage-Team aufzufliegen, als der US-Marshall und der Sicherheitsmann misstrauisch werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Aldis Hodge (Alec Hardison) Beth Riesgraf (Parker) Victor Morris (Robert Corville) Joshua Sawtell (Charlie) Melik Malkasian (Edward Maranjian) Originaltitel: Leverage Regie: Rod Hardy Drehbuch: Chris Downey Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 16