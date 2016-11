RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Kein Wort der Verteidigung USA 2016 2016-11-15 00:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Hodgins wird aus dem Krankenhaus entlassen. Es besteht eine minimale Chance, dass sich seine Nerven wieder entwickeln und er irgendwann wieder gehen kann, doch dazu benötigt er viel Ruhe und Geduld. Doch Geduld scheint nicht Hodgins Stärke zu sein, denn er findet sich sofort wieder im Labor ein, um zu arbeiten. Derweil steht ein neuer Fall an: Die sterblichen Überreste einer jungen Frau wurden in der Nähe einer Schnellstraße gefunden. Nach sorgfältiger Prüfung stellt man fest, dass einige Knochenfragmente fehlen. Dank Hodgins' Scharfsinn können diese einige Meter vom Tatort entfernt gefunden werden. Bei der Toten handelt es sich um eine talentierte Pflichtverteidigerin der Staatsanwaltschaft. Kurz vor ihrem Tod hatte das Opfer eine Auseinandersetzung mit einer anderen Anwältin, die für ihr überschwängliches Temperament bekannt ist. Sie gerät zwar in den Kreis der Verdächtigen, doch scheintsie ein hiebfestes Alibi zu haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Temperance Brennan) David Boreanaz (Seeley Booth) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Camille Saroyan) T.J. Thyne (Jack Hodgins) John Boyd (James Aubrey) Patricia Belcher (Caroline Julian) Originaltitel: Bones Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Kendall Sand Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 12