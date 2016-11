RTL 09:00 bis 09:30 Daily Soap Unter uns Folge: 5480 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nachdem Eva ein weiteres Mal vor Augen geführt bekommen hat, wie besorgt Till um Ute ist, wird sie von ihren Emotionen überwältigt. Sie erleidet aus Angst, Till an Ute zu verlieren, und aus dem Gefühl der Machtlosigkeit heraus, einen Zusammenbruch. Während sie in dieser hilflosen Situation von Elli aufgefangen wird, schafft es Ute geschickt, Till dazu zu bewegen, sie zum Geburtsvorbereitungskurs zu begleiten. Tatsächlich stellt der gemeinsame Kurs zwischen den beiden eine große emotionale Nähe her. Als Till Eva gesteht, wo er mit Ute war, kommen ihre ganzen Ängste wieder hoch... Ringo hat bereits eine Kaufabsichtserklärung bei Benedikt unterschrieben, was ihn in Zugzwang bringt, einen Kredit für den Kauf der Wohnung zu beschaffen. Er weiß, dass er sich Pacos Unterschrift für die Beleihung der Turnhalle nur erschleichen kann. Schweren Herzens schafft er es, Paco das Kredit-Dokument unterzujubeln. Ringo hofft, dass Paco der Betrug nicht auffallen wird. Benedikt, der Ringo durchschaut hat, macht deutlich, dass er schweigen wird. Ringo hofft, dass alles gut gehen wird, doch er hat nicht mit KayC und den Kameras in der WG gerechnet... Mario hat Malte und Caro die Einnahmen des Schillers entrissen und versucht damit zu entkommen. Dabei hat er seine Rechnung aber nicht mit Malte gemacht, der ihn unerbittlich jagt, ihn mit Geduld stellt und ihm die Beute wieder abnimmt. Dabei erkennt Malte sogar Marios Stimme wieder. Als er Benedikt, Bambi und Valentin von seinem Etappensieg berichtet, wird Valentin klar, dass seine Gang mehr und mehr in die Schusslinie gerät, denn die drei Hardliner der Nachbarschaftshilfe erklären die Jagd auf die Jugendlichen für eröffnet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns