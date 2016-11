SWR 03:20 bis 03:50 Comedy Freunde in der Mäulesmühle präsentiert von Albin Braig und Karlheinz Hartmann D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Beim Thema "Trinksitten", das für Albin (Albin Braig) und Karle (Karlheinz Hartmann) ein erprobtes Thema in Wort und Tat ist, muss Feisal Kawusi passen. Als Afghane ist Alkohol für ihn verboten, doch er ist dabei mit ironischen Wortspielen über seine Abstammung, seine Familie oder seine Figur. Ganz das Gegenteil bietet Martina Brandl, eine Schwäbin, die lange in Berlin gelebt hat und wieder ins Schwabenland zurückgekehrt ist. Sie nimmt Frauen und ihre Freiheiten, die sie nicht haben, auf die Schippe mit schwäbischem Humor. "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle" gibt ein schmissiges Trinklied zum Besten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Albin Braig, Karlheinz Hartmann Gäste: Gäste: Feisal Kawusi, Martina Brandl, Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle Originaltitel: Freunde in der Mäulesmühle

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 387 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 172 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 117 Min. The Loneliest Planet

Thriller

ARTE 01:55 bis 03:40

Seit 92 Min.