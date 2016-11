SWR 22:00 bis 22:30 Comedy Hannes und der Bürgermeister 100 Jahre Obst - und Gartenbau / Seelenwanderung D 2016 2016-11-15 00:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Bürgermeister(Karlheinz Hartmann) übt fleißig an seiner Rede, die er beim Jubiläum des Obst-und Gartenbauvereins halten will. Sein Amtsbote Hannes (Albin Braig) will partout nicht mitspielen, er soll mit seinem Chef eine kleine Aufführung machen. Schließlich gibt er doch nach und sein Auftritt macht ihm sogar Spaß. Großen Spaß hat er auch, als er dem Bürgermeister seine Seelenwanderung schildert. Er behauptet, ihn aus einem früheren Leben zu kennen, in dem der Bürgermeister keine repräsentative Rolle hatte. Für den eitlen Bürgermeister eine Peinlichkeit, für den knitzen Hannes ein Riesenspaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Albin Braig (Hannes), Karlheinz Hartmann (Der Bürgermeister) Originaltitel: Hannes und der Bürgermeister