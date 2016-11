SWR 06:00 bis 06:30 Magazin Brisant Entsetzen in Köln: Starb ein Obdachloser, weil er angezündet wurde? / Uhren im Wert von acht Millionen Euro erbeutet: Rolex-Mitarbeiter sollen mit Räubern gemeinsame Sache gemacht haben / Colonia Dignidad / Das deutsche Folterdorf in Chile: Warum die Opfer noch immer leiden. / Der älteste Azubi im britischen Königshaus: Prinz Charles wird 68. / Von Opernbesuchen und Ersatzbank-Drücken: Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger über sein Leben in England D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Das Boulevardmagazin berichtet Montag bis Samstag Nachmittag in einem unterhaltsamen Mix über aktuelle Geschehnisse, über Klatsch und Königshäuser, über Prominente und solche, die es sein möchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mareile Höppner Originaltitel: Brisant

