Dokusoap Two in a Million - Du bist nicht allein Drei echt heiße Jungs GB, USA 2016 Die Zwillingsbrüder Andrew und Brandon leben in Billings, Montana, und leiden an einer extrem seltenen Krankheit: Ektodermale Dysplasie ist eine Fehlbildung, die im Mutterleib beginnt. Die äußere Zellschicht, aus der sich Haut, Haare und Zähne herausbilden, entwickelt sich nicht normal. Auch die Lunge ist betroffen. Außerdem kann der Körper nicht schwitzen, was schnell zu lebensbedrohlicher Überhitzung führt. Die Siebenjährigen haben in ihrem jungen Leben schon viel durchmachen müssen und dürfen wegen ihrer Hitzeempfindlichkeit fast nie aus dem Haus. Ihr größter Wunsch: einen Seelengefährten mit der gleichen Krankheit zu finden, um nicht mehr so allein zu sein. Originaltitel: Two in a Million