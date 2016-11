TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Getrennt. Gesucht. Gefunden? GB 2016 Merken Robins Mann ist kürzlich verstorben und so zieht die 28-Jährige ihre vier Kinder in Kalifornien alleine groß. Sie selbst wurde kurz nach der Geburt adoptiert und lebte immer in dem Glauben, dass ihre leibliche Familie in Kanada nichts mit ihr zu tun haben wollte. Doch dann erhält Robin plötzlich und völlig unerwartet eine Facebook-Nachricht, die alles verändert. In den Niederlanden ist Sander derweil am Boden zerstört, als er das Resultat eines DNA-Tests bekommt. Und in Frankreich erfährt Sophie, dass ihre Tochter, die sie seit fast zehn Jahren aufzieht, bei der Geburt vertauscht worden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Separated at Birth