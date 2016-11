TLC 18:15 bis 19:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Big Decisions USA 2007 Merken Tattoo-Künstlerin Hannah Aitchison muss eine Entscheidung treffen. Trotz ihrer entspannten Chefin Kat von D, des sensationellen Teams und des tollen Arbeitsklimas im Studio in Los Angeles, hat die Expertin für Pin-ups und Portraits Heimweh nach Chicago. Hätte Hannah für den Job im L.A. Ink doch nicht alles stehen und liegen lassen sollen? Während die Künstlerin ihre alten Freunde vermisst, ist wieder einmal Hard Rock-Prominenz im Studio an der Westküste zu Gast: Toryn Green, Frontman der Band "Fuel" bekommt von Kim ein Tattoo in Form eines so genannten Ambigramms. Solche Symbole oder Schriftzüge kann man von verschiedenen Seiten lesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bryan McMullin (Himself) Katherine von Drachenberg (Herself) Originaltitel: LA Ink Regie: Aaron Krummel