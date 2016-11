TLC 11:55 bis 12:25 Dokusoap Zwei Brüder mit Geschmack Süßes mit Kentucky-Bourbon GB 2013 Merken Tom und Henry sind zum ersten Mal nach Amerika gereist und sehr gespannt, was die lokale Küche zu bieten hat. In Kentucky wollen sie die Gastfreundschaft der Südstaaten genießen: Die "Zwei Brüder mit Geschmack" probieren Schweinefüße, Waschbär und Opossum in der Bourbon- Hauptstadt Bardstown und machen eine Tour durch die Brennereien. Da Bourbon hier nicht nur getrunken wird, sondern auch in den Kochtopf kommt, steht der Whiskey heute im Mittelpunkt ihrer Küchenschlacht: Bäcker Tom zaubert einen Bread-and-Butter-Pudding mit Bourbon, und sein Bruder Henry kreiert eine "Flammende Mammy". Wer wird den Sieg davontragen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Hungry Brothers

