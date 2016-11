TLC 05:55 bis 06:20 Dokusoap Mein Traum in Weiß Viel Kleid, wenig Geld USA 2009 Merken Erin Toft aus North Carolina erscheint, um ein Kenneth-Pool-Kleid zu probieren und Star-Designer Austin Scarlett persönlich zu treffen. Doch während sie auf der Suche nach "Hollywood Glamour" und "Barbie" ist, muss Erin erkennen, dass die Modelle des von ihr seit Jahren so verehrten Herstellers ihren Erwartungen nicht entsprechen. Susann dagegen wagt den Schritt vor den Traualtar bereits zum zweiten Mal, doch das gewünschte aufwendige Ballkleid ist für sie unbezahlbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress

