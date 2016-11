VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik Berner Sennenhund "Jule" / Bordeaux Dogge "Bella" / Europäische Kurzhaar-Katze "Co" / Jack Russell "Kiara" D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Berner Sennenhund 'Jule': Berner Sennenhündin "Jule" ist schlapp und will seit gestern nicht mehr trinken. Ihre Besitzer sind sehr besorgt. Durch die Blutuntersuchung steht die Diagnose schnell fest: Bauchspeicheldrüsenentzündung. Als Tierärztin Ines Kussmann den Besitzern von "Jules" erschreckend hohen Blutwerten berichtet, sind sie schockiert. "Jule" muss in der Klinik bleiben. Erst in den weiteren Untersuchungen zeigt sich wie schlimm es wirklich um die Hündin steht. Bordeaux Dogge 'Bella': Vor sieben Wochen wurde Bordeaux Dogge "Bella" am Knie operiert. Jetzt lahmt die Hündin erneut und die größte Befürchtung für "Bellas" Herrchen ist, dass sein Liebling erneut operiert werden muss. Denn bei der letzten OP hatte "Bella" in Narkose massive Herzprobleme und wäre beinahe gestorben. Ein Schreckensszenario, dass sich hoffentlich nicht wiederholt. Doch wie lautet die Diagnose von Tierärztin Dr. Cornelia Grebe nach der Untersuchung? OP oder nicht OP? Europäische Kurzhaar-Katze 'Co': Die europäische Kurzhaar-Katze "Co" wurde von Tierschützern verwahrlost aufgefunden. In der Tierklinik untersucht. Tierärztin Uta Rönneburg das Fundtier. "Co" ist in einem schlimmen Zustand. Die Katze hat einen riesigen Polyp im Ohr und Fieber. Doch als der Befund der Blutwerte fertig ist, kommt die Schocknachricht. "Co" leidet an ansteckender Katzenleukose. Eine der häufigsten infektiösen Todesursachen bei Katzen. Was heißt das jetzt für 'Co'? Jack Russell 'Kiara': Jack Russell Hündin "Kiara" wird von ihrem besorgten Herrchen in die Tierklinik gebracht. Er hat den Verdacht, dass die Hündin auf dem linken Auge nicht richtig sehen kann. Augenspezialist Dr. Uwe Zimmermann untersucht die Augen der Hündin und hat leider keine guten Nachrichten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik