VOX 06:00 bis 06:55 Krimiserie CSI: NY Die Vögel USA, CDN 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Die 16-jährige Autumn hat Geburtstag und ihr Vater Edward Archerson lässt es sich nicht nehmen, eine große Party zu Ehren seiner Tochter zu geben. Feierlicher Höhepunkt der Veranstaltung soll die Enthüllung des Geburtstagsgeschenks sein: ein schicker neuer Wagen. Als der Moment gekommen ist und das Tuch vom Auto gezogen wird, sitzt zum Schrecken aller Gäste Edward hinter dem Steuer - tot. Lindsay, die den Fall übernimmt, wird von einer Schlange gebissen, als sie den Wagen untersucht. Es stellt sich heraus, dass Chaz, Edwards Sohn, die Schlange in das Auto gelegt hat, um seiner Schwester einen Schrecken einzujagen. Ob Chaz dadurch ungewollt den Tod seines Vaters verschuldet hat? Doch die Obduktion des Toten ergibt, dass Edward nicht an einem Schlangenbiss gestorben ist, sondern erwürgt wurde. Eine leere Whiskeyflasche, die in der Jackettasche des Toten gefunden wird, liefert Lindsay einen entscheidenden Hinweis auf den Mörder. Mac beschäftigt sich unterdessen mit einem bizarren und verworrenen Fall: Ein Fallschirmspringer ist abgestürzt, nachdem sich ein Schwarm toter Sporttauben in seinem Schirm verfangen hat. Ein blutiger Fingerabdruck auf dem Gefieder eines Vogels führt den Ermittler auf die Spur des Taubenzüchters Ray Seeley, der kurz darauf tot in seinem Taubenschlag aufgefunden wird. Seine Halsschlagader wurde mit einer Elektrosäge durchtrennt. Als Mac herausfindet, dass Ray nach einer Aussage im Zusammenhang mit einem IRA-Mord in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde, nimmt der Fall eine brisante Wendung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Detective Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Detective Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Detective Lindsay Monroe Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Detective Don Flack) Kyle Gallner (Reed Garrett) Originaltitel: CSI: NY Regie: David Jackson Drehbuch: Ken Solarz Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 289 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 49 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 49 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 49 Min.