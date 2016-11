sixx 02:55 bis 03:30 Krimiserie The Bridge Alte Freunde USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Killer hat nun auch noch Marcos Sohn Gus in seiner Gewalt. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bei dem es Sonya und Marco schwerfällt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Schließlich steht für Marco alles auf dem Spiel. Charlotte und Ray kommen dahinter, dass Tampa Tim ein Spion ist und stellen ihn daraufhin zur Rede. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andre Brooks (Uniformed Officer) Larry Clarke (Manny Stokes) Patrick Day (Mattingly) Jaime Méndez (City Hall Passerby) Travis Guba (Border Tech #2) David Landry (Border Agent Samuels) Cesar Miramontes (Detective Sullivan) Originaltitel: The Bridge Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Patrick Somerville Kamera: Attila Szalay Musik: Shawn Pierce Altersempfehlung: ab 16

