sixx 00:00 bis 00:50 Dokumentation Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur Eine Stadt in Angst und Schrecken USA 2011 2016-11-19 03:35 16:9 HDTV Merken In einer Bar kommt es zu einer Schießerei - drei unschuldige Menschen sterben, ein Mann überlebt schwer verletzt. Anschließend zündet der Schütze das Lokal an. Lieutenant Joe Kenda rekonstruiert die Tat vor Ort, und bald ahnt der erfahrene Ermittler: Der Täter wird wieder zuschlagen. Tatsächlich werden kurz darauf in einem Supermarkt zwei Mädchen erschossen. Während in Colorado Springs Panik ausbricht, setzt Kenda alles daran, den kaltblütigen Mörder zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl Marino (Lt. Joe Kenda) Originaltitel: Homicide Hunter Altersempfehlung: ab 16