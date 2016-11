sixx 22:05 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Verletzte Seelen USA 2005 2016-11-15 02:15 16:9 HDTV Merken Bills Tochter starb vor einiger Zeit an Leukämie und seine Ehe ging in die Brüche, seitdem ist er einsam und verzweifelt. Eines Tages verschwindet er, und das FBI findet in seinem Zimmer stapelweise Kinderpornografie. Auch sein Computer ist gespickt mit entsprechenden Dateien. Als Bill wenig später vom FBI gefasst wird, hat er es schwer, den Verdacht auszuräumen, dass er tatsächlich etwas damit zu tun hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Gordon Clapp (Bill Shields) Katie Mitchell (Julie Shields) Originaltitel: Without a Trace Regie: Martha Mitchell Drehbuch: Jan Nash Kamera: John B. Aronson Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 16