sixx 12:05 bis 13:00 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Der Test USA 2007 16:9 HDTV Merken Der Abschlusstest steht bevor, doch die Assistenzärzte haben andere Sorgen: Izzie und George können sich nicht vergessen, Cristina hadert mit der Formulierung ihres Eheversprechens und Meredith muss mit dem Vorwurf ihres Vaters leben, am Tod seiner Frau Schuld zu sein. Unterdessen leidet Derek zunehmend darunter, dass sich Meredith mit ihren Ängsten und Sorgen nicht an ihn wendet. In Joe's Bar trifft er auf ihre Schwester Lexie. Beide finden sich augenscheinlich sehr attraktiv! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) T.R. Knight (Dr. George O'Malley) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Christopher Misiano Drehbuch: Shonda Rhimes, Allan Heinberg Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

