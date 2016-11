Super RTL 18:10 bis 18:45 Trickserie Tom und Jerry Tom und die kleinen Indianer / Flirten will gelernt sein / Tom der Hundefreund / Lehrer und Schüler USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Jerry wird seiner Rolle als Pfadfinder gerecht und möchte einen Ausflug mit zwei kleinen Mäusen unternehmen. Seine beiden Schützlinge haben sich als Indianer verkleidet und freuen sich auf den Tag mit ihrem Idol. Allerdings bringen die beiden kleinen Indianer sich ständig in Gefahr und Jerry hat alle Hände voll damit zu tun, die zwei aus bedrohlichen Situationen zu retten. 2. Geschichte: Straßenkater Butch versucht, unerkannt ins Haus von Tom einzudringen. Dort hofft er auf reichlich Essen, denn im Müll findet er meist nicht genug, um satt zu werden... 3. Geschichte: Der kleine Tyke wird von Tom und Jerry um seinen Mittagsschlaf gebracht und bekommt zu allem Überfluss auch noch einen fiesen Schluckauf. Das gefällt seinem Vater Spike überhaupt nicht und er versucht die beiden Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen... 4. Geschichte: Jerry soll heute eine kleine Maus unterrichten und ihr beibringen wie man sich Katzen gegenüber verhalten muss. Als Testobjekt dient - wie könnte es auch anders sein - Kater Tom. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6