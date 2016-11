Super RTL 12:05 bis 12:35 Trickserie Sally Bollywood Sallys Geburtstag / Ein sportlicher Fall F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Sally hat Geburtstag. Doowee tut so, als hätte er den Ehrentag seiner Freundin vergessen, da Harry und Mrs. Apu eine Überraschungsparty planen. Um Sally abzulenken, täuscht Harry einen Raub vor. Leider stoßen Sally und Doowee beim Verfolgen von Harrys falschen Hinweisen auf einen echten Kriminalfall und stecken plötzlich in großen Schwierigkeiten. 2. Geschichte: Sally will am Multisport-Wettkampf teilnehmen und bereitet sich seit Tagen auf das Sportfest vor. Am Wettkampftag wird sie allerdings ständig in neue Detektiv-Fälle verwickelt. Verpasst sie nun etwa den wichtigen Wettkampf? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6

