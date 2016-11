Super RTL 09:05 bis 09:25 Trickserie Die Oktonauten Folge: 101 Die Oktonauten und die Weißstreifen-Aalgrundel GB, IRL, USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Bei der Erforschung eines Korallenriffs entdecken die Oktonauten einen wunderschönen Felsbogen, der einzustürzen droht. Sofort bringen sie alle Lebewesen, die sich in der Nähe befinden, in Sicherheit. Nur ein Weißstreifen-Aalgrundel, der in einer Höhle direkt unter dem Felsbogen wohnt, lässt sich einfach nicht zum Umzug bewegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts