Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Die Eichhörnchenbande D 2002 Stereo HDTV Live TV Merken Im Zoo passieren seltsame Dinge. Ständig werden Nüsse und Beeren gestohlen. Benjamin und Otto legen sich auf die Lauer und können die Diebe ertappen. Es sind drei putzige Eichhörnchen, die sich ihren Wintervorrat anlegen. Natürlich wird der Rasselbande sofort geholfen, damit sie in der kalten Jahreszeit nicht hungern müssen. Auch der Nussbaum von Baron Zwiebelschreck wird ein wenig 'erleichtert'. Das mag der Baron gar nicht und jagt die Sammler in die Flucht. Als ein paar Tage später die kostbare Walnussbrosche seiner Ur-Ur-Urgroßmutter verschwunden ist, ist der Baron sich sicher, dass nur die diebische Eichhörnchenbande dahinter stecken kann. Er stellt eine Falle auf und lässt die süßen Nager einsperren. Der Schuldige ist aber Butler James. Ihm ist beim Putzen die kostbare Brosche entzwei gebrochen. Benjamin und Otto gelingt es, den Konflikt zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Bettina Börgerding, Elfie Donnelly, Cordula Garrido, Claudia Kock

