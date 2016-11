RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Die Erpressung D 1998 Merken Der junge Fixer Olaf Grimm wird tot aufgefunden. Jemand hat ihn in der Nähe des Hauptbahnhofs erstochen. Der Polizeibeamte Feldmann, der zuständige Bereichsleiter für das Gebiet um den Hauptbahnhof, kannte Grimm nur zu gut: Er hielt ihn für einen wichtigen Drogendealer, konnte ihm jedoch nie etwas nachweisen. Feldmann ist davon überzeugt, dass der Täter im Drogenmilieu zu suchen ist. In der Wohnung des Toten finden Kehler und Wolniak einen Taschenkalender mit Terminen des Dealers. Leider hat Grimm die Daten seiner Geschäftspartner verschlüsselt. Außerdem stellen die Ermittler fest, dass Grimms Drogenlager geplündert wurde. Staatsanwältin Glaser entdeckt, dass Grimm auch als Spitzel für Feldmann arbeitete, ein Fakt, den der Beamte seinen Kollegen verschwiegen hatte. Mit dieser Tatsache konfrontiert, versucht Feldmann sich herauszureden. Während die Ermittlungen noch andauern, übernimmt der Dealer Fischbeck Grimms Platz und versorgt die Drogenabhängigen vom Hauptbahnhof mit Stoff. Doch er gerät in eine Razzia. Die Polizei findet bei Fischbeck Drogen, die ohne Zweifel aus der Wohnung des ermordeten Grimm stammt. Die Kommissare glauben nun, den Täter zu kennen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Stefan Kehler) Uwe Fellensiek (Peter Wolniak) Britta Schmeling (Charlotte Glaser) Henry Van Lyck (Gerhart Lotze) Klaus Schindler (Dr. Duhler) Rainer Winkelvoss (Martin Rall) Gotthard Lange (Stein) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: Gregor Schnitzler Drehbuch: Wolfram Kempe