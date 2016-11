RTL Plus 20:15 bis 21:50 Krimi Doppelter Einsatz Harte Bandagen D 2004 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Vor Ellens Haustür wird ein Transporter mit fünf Drückern in die Luft gejagt. Da die Drückerkolonne für einen Mann aus dem Milieu gearbeitet hat, befürchten die Beamten vom KK15 den Beginn eines Bandenkriegs auf dem Kiez. Der Besitzer des "Zeitschriftenvertriebs" und Kiezgröße, Michail Nasiewicz, streitet jedoch konsequent ab, dass er oder seine Leute etwas mit dem Anschlag zu tun haben. Der einzige Tatzeuge stellt sich als entfernter Verwandter von Sabrina heraus. Yannis Kazantzidis, der zusammen mit seinem Partner Giorgos Amanidis einen Gemüsegroßhandel betreibt, stellt sich bei Sabrina als ihr Cousin vor. Yannis beschreibt die Täter als Mitarbeiter des Bandenchefs Wallmann, dem zweiten, wichtigen Mann auf dem Kiez. Er will jedoch als Zeuge unerkannt bleiben, denn er fürchtet um sein Leben. Der Anlass für den Anschlag auf den Transporter ist, so scheint es, Zoff in der Drogenszene. Die Ermittler nehmen an, dass die Drückerkolonne für Nasiewicz nicht nur Zeitungen, sondern auch Drogen ausgeliefert hat. Wallmann und seine Leute, die bisher zusammen mit den Albanern den Drogenhandel in Hamburg in der Hand hatten, stehen deshalb unter Verdacht, die Drückerkolonne in die Luft gejagt zu haben, weil Nasiewicz ihnen den Markt streitig gemacht hat. Sabrina verhaftet Wallmann und seine zwei Mitarbeiter, muss sie aber wieder gehen lassen, denn ohne einen Zeugen kann sie ihnen nichts nachweisen. Yannis und sein Partner werden unterdessen von Wallmanns Leuten zusammengeschlagen. Sabrina und Ellen können in letzter Sekunde das Schlimmste verhindern, die Täter können allerdings entkommen. Daraufhin beschließt Sabrina, sich persönlich um Yannis Personenschutz zu kümmern. Für Sabrina wird der Fall mehr und mehr zur Familienangelegenheit: Denn plötzlich taucht auch noch ihr Vater auf, der jahrelang im Gefängnis gesessen hat. Kollege Lehmann hat in der Zwischenzeit von einem Informanten erfahren, dass billiger Stoff in der Szene aufgetaucht ist. Ellen ermittelt auf eigene Faust, obwohl sie eigentlich vom Dienst suspendiert ist. Sie erfährt von einem Zollbeamten, dass es möglicherweise Nasiewicz war, der billiges Kokain auf den Markt gebracht hat, um in den Drogenhandel einzusteigen. Sabrina und ihre Kollegen geraten derweil durch die Medien unter Zeitdruck. Als sich herausstellt, dass der Transporter nicht durch eine Bombe, sondern durch einen Molotow-Cocktail in die Luft geflogen ist, wird die Lage noch verzwickter. Sabrina trifft sich mit ihrem Vater, der ihr gesteht, dass er für Yannis arbeitet. Die beiden haben in Griechenland zusammen im Gefängnis gesessen. Yannis und Giorgios sind diejenigen, die für den Zoff in der Drogenszene verantwortlich sind. Sabrina hat schon die ganze Zeit geahnt, dass die beiden nicht ganz sauber sind. Sabrina und ihr Vater sind nun in großer Gefahr, denn sie wissen zu viel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Petra Kleinert (Ellen Ludwig) Gerhard Garbers (Bertil Jensen) Jockel Tschiersch (Karl-Heinz Dilba) Jürgen Janza (Peter Ahlers) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Felix Theissen (Thomas Ludwig) Originaltitel: Doppelter Einsatz Regie: Thorsten Näter Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Joachim Hasse