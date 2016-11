Hessen 00:15 bis 01:15 Krimiserie Eyewitness - Die Augenzeugen N 2014 2016-11-16 01:45 HDTV Live TV Merken Philip muss wegen seiner angeblichen Falschaussage zum Schulpsychologen und ist überzeugt, dass Sven und Helen ihn für verrückt halten. Der Polizeidirektor stellt dem neuen Chef der Sondereinheit, Ronny Berg Larsen, sämtliche Ressourcen für Observierungen und Razzien bei den beiden kriminellen Banden in Oslo zur Verfügung. Die Bandenführer erkennen, dass ihre Mitglieder gegeneinander ausgespielt und so für die Polizei zum leichten Opfer werden. Sie klären die Geschäfte zwischen Hamit, Sixter Olle und den Ferrymen. Ronny beschließt, dass Helen in den Kiesgruben-Mordfällen in Mysen weiterermitteln darf, da sie eine Verbindung zu Zana ausschließt. Später tauchen aufgrund der Obduktion doch Unregelmäßigkeiten auf, und Helen erfährt, dass Zana durch Fremdeinwirkung gestorben ist. Nicht nur das Verhältnis zwischen Philip und seinen Pflegeeltern Helen und Sven ist gestört, auch Henning will nichts mehr von ihm wissen. Deshalb möchte Philip zu neuen Pflegeeltern ziehen. Eine Krisensitzung beim Jugendamt lässt noch mehr Zweifel in der Familie aufkommen. Währenddessen sucht Camilla den Kontakt zu Ronny, in der Hoffnung, dass er ihre Suspendierung aufhebt. Sven und Helen laden Henning und seine Eltern zu einem Grillfest ein, um die Beziehung zwischen den beiden Jungen wieder zu entspannen. Aber der Versuch misslingt: Henning geht danach alleine auf eine Party, und Philip läuft verzweifelt weg. Als er spät in der Nacht immer noch nicht zurück ist, machen sich Sven und Helen besorgt auf die Suche. Sie finden ihn schließlich stark betrunken neben den Gleisen der Bahnlinie. Als Henning von Philips Selbstmordversuch erfährt, sucht er Helen im Polizeipräsidium auf und übergibt ihr die Tatwaffe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anneke von der Lippe (Helen Sikkeland) Axel Gehrken Bøyum (Philip Karlsen) Odin Waage (Henning Øby) Yngvild Støen Grotmol (Camilla Bjerke) Tobias Santelmann (Lars) Åsmund Brede-Eike (Christer) Tehilla Blad (Zana Korda) Originaltitel: Øyevitne Regie: Jarl Emsell Larsen Drehbuch: Jarl Emsell Larsen, Kathrine Valen Zeiner Kamera: Lars Vestergaard Musik: Geir Bøhren, Bent Åserud