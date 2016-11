Hessen 22:45 bis 00:15 Krimi Der Wolf - Dunkle Geschäfte N 2008 Nach dem Roman von Gunnar Staalesen Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Im Auftrag des Bankiers Niels Halle und dessen Frau Vigdis macht Privatdetektiv Varg Veum deren verschwundene drogensüchtige Tochter Lisa ausfindig und bringt sie wieder nach Hause. Die Nachbarn der Halles, Hakon Werner und dessen Frau Vera, sind beunruhigt, denn ihr Sohn Peter - Lisas Freund - wird ebenfalls vermisst. Widerwillig nimmt der Detektiv auch diesen Auftrag an, und es kommt noch schlimmer, als er erwartet hat: Als er Peters Leiche in einem Hotelzimmer entdeckt, muss selbst der hartgesottene Ermittler sich erst einmal übergeben. Wer hat den Jungen nur so zugerichtet? Von seiner Freundin Lisa, die Peter kurz vor seinem Tod im Hotel besuchte, erfährt Varg Veum, dass Peter dem Dealer Minken eine hübsche Summe schuldete. Mit Minkens Geld hatte Peter sich an der Börse verspekuliert, wo er durch einen Insiderhandel schnell abkassieren wollte. Hat Minken den Jungen deshalb umbringen lassen? Von seinem speziellen Freund, Kommissar Hamre, erfährt Varg Veum, dass Peter vor seinem Tod mit einer Blutsverwandten geschlafen hatte. Als Vigdis Halle davon erfährt, nimmt ein doppeltes Familiendrama seinen Gang ... - "Der Wolf - Dunkle Geschäfte" ist ein weiterer packend inszenierter Thriller nach der Romanvorlage von Gunnar Staalesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trond Espen Seim (Varg Veum) Bjørn Floberg (Hamre) Kathrine Fagerland (Anna Keilhaug) Endre Hellestveit (Isachsen) Julie Rusti (Lisa Halle) Marianne Nielsen (Vigdis Halle) Bjørn Willberg Andersen (Niels Halle) Originaltitel: Varg Veum Regie: Erik Richter Strand Drehbuch: Lars Skorpen Kamera: Johan-Fredrik Bødtker Musik: Ginge Anvik Altersempfehlung: ab 16