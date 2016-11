Hessen 14:30 bis 16:00 Drama Für immer im Herzen D 2004 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das Leben der erfolgreichen Verlagsleiterin Julia Berger ist voll und ganz auf ihren Beruf abgestimmt. Unter dieser Haltung leidet nicht nur die Beziehung der Karrierefrau zu dem Anwalt Fred, sondern auch der Kontakt zu ihrer Familie. Als jedoch eines Tages ihr zehnjähriger Neffe Stefan, den sie liebt wie ihren eigenen Sohn, schwer an Krebs erkrankt, ist Julia gezwungen, eine Entscheidung zu treffen: Soll sie ihrem Neffen beistehen, dessen labile Mutter in einer Nervenklinik behandelt wird? Oder soll sie ihre Karriere, die gerade an einem entscheidendem Wendepunkt steht, vorantreiben? - "Für immer im Herzen" ist ein bewegendes Familiendrama. In den Hauptrollen sind Natalia Wörner und Julia Jäger zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalia Wörner (Julia Berger) Julia Jäger (Isabell Gruber) Hanns Zischler (Richard Berger) Patrick Baehr (Stefan Gruber) Hannes Jaenicke (Dr. Tom Boppard) Horst-Günter Marx (Fred Klenze) Petra Kelling (Regina) Originaltitel: Für immer im Herzen Regie: Miguel Alexandre Drehbuch: Martin Rauhaus, Carola Wedel Kamera: Jörg Widmer Musik: Dominic Roth

