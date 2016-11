Hessen 06:10 bis 06:35 Jugendserie In Your Dreams - Sommer deines Lebens Eine chinesische Hochzeit D, AUS 2013 Live TV Merken Auf dem Schloss kommen sich zwei enge Zeitpläne in die Quere: Sam möchte mit Jack und Lucy bei einem Songwettbewerb teilnehmen und braucht schnellstens ein Video. Baron Philipp dagegen möchte für ein chinesisches Paar eine perfekte Hochzeitszeremonie auf die Beine stellen, wittert er darin doch ein äußerst lukratives Geschäftsmodell für Schloss Hasenburg. Es bleibt den Schlossbewohnern nichts anderes übrig, als zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Während Sam ihr Liebeslied für das Brautpaar singt, filmt Lili. Markus schneidet Lilis Aufnahmen mit dem Material von Jack und Lucy zusammen, und das Video kann eingereicht werden. Bei den chinesischen Gästen kommt Sams Auftritt perfekt an und macht die kleinen und großen Pannen der Veranstaltung wieder vergessen. Allein Philipps Pläne, den chinesischen Hochzeitsmarkt nachhaltig zu erobern, gehen nicht auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tessa de Josselin (Sam Hazelton) David Delmenico (Ben Hazelton) Jörn Knebel (Philipp von Hasenburg) Soma Pysall (Lili) Kendra Appleton (Sophie Landmann) Bardiya McKinnon (Jack Armitage) Mia Morrissey (Lucy Bryson) Originaltitel: In Your Dreams Regie: Ralph Strasser Drehbuch: Josh Mapleston

