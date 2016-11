Sat.1 22:15 bis 23:10 Magazin akte 20.16 Plötzlich unter Mordverdacht! - Die unglaubliche Geschichte eines Familienvaters / In zwei Stunden zum Traumjob? - Speed-Casting für Flugbegleiter / Abzocker oder Retter in der Not? - Heizungsnotdienste im akte-Test D 2016 Live 16:9 HDTV