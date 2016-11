Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 2016-11-15 03:05 16:9 HDTV Merken Ein Autofahrer fährt in eine Gemüselieferung und flüchtet danach. Vor Ort finden die Polizisten das Kennzeichen des Fahrzeugs und können somit die Halterin ausfindig machen. Diese beteuert jedoch, den Wagen nicht gefahren zu sein. Aber wer hat dann den Unfall verursacht? - Ein Autofahrer rettet seinen Sohn und seine Frau in letzter Sekunde aus einem brennenden Auto, bevor dieses vollständig in Flammen aufgeht. Wie konnte es zu dem Brand kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

