ZDF 03:20 bis 04:05 Krimiserie SOKO Köln Folge: 270 Loverboy D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Ein junger Mann liegt erschlagen am Boden, während ein Mädchen aufgebracht vom Tatort flüchtet. Hat Clara ihren Freund und Peiniger getötet, nachdem er sie monatelang auf den Strich schickte? Loverboy Josh Liebich führte einen aufwändigen Lebensstil, den er nur durch seine 15-jährige Freundin finanzieren konnte. Er zwang sie zur Prostitution und erpresste gleichzeitig ihre Freier. Ein Mann mit Feinden. Ein Fall mit vielen Verdächtigen und großen Emotionen. SOKO-Kommissarin Anna Maiwald fühlt sich Clara, dem Opfer des Loverboys, auf eine seltsame Art verbunden. Ihr Verhalten irritiert die Kollegen, was schließlich sogar zu Spannungen im Team führt. Kann sie die nötige Distanz zum Fall wahren? Die weiteren Ermittlungen führen zu einem Stammfreier des traumatisierten Mädchens. Dr. Klaus Weißenbach wurde von dem Mordopfer wegen seiner Vorliebe für junge Prostituierte erpresst. Auch Weißenbachs Frau steht unter Verdacht: Hat sie den jungen Mann getötet, der ihre heile Familienwelt bedroht hat? Doch dann steht fest: Das Ehepaar Weißenbach erweist sich als unschuldig, und offensichtlich bleibt nur Clara als Täterin übrig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Staehly (Anna Maiwald) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Tatjana Kästel (Lilly Funke) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Julia Bremermann (Elvira Weißenbach) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Daniel Helfer Drehbuch: Hubert Eckert Kamera: Stefan Ditner Musik: Oliver Lutz

