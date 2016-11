Pro7 Fun 20:15 bis 21:35 Actionfilm 30 Minuten oder weniger D, CDN, USA 2011 2016-11-19 07:30 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der arglose Pizzabote Nick gerät in die Fänge des Ganovenduos Dwayne und Travis. Um die für einen Auftragskiller benötigten 100.000 Dollar zu besorgen, schnappen sich die beiden ausgerechnet Nick, stecken ihn in eine mit einer Bombe versehene Weste und zwingen ihn, für sie eine Bank auszurauben. Er bekommt zehn Stunden Zeit. Sonst wird er in die Luft gesprengt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jesse Eisenberg (Nick) Danny McBride (Dwayne) Aziz Ansari (Chet) Nick Swardson (Travis) Dilshad Vadsaria (Kate) Michael Peña (Chango) Bianca Kajlich (Juicy) Originaltitel: 30 Minutes or Less Regie: Ruben Fleischer Drehbuch: Michael Diliberti, Matthew Sullivan Kamera: Jess Hall Musik: Ludwig Goransson Altersempfehlung: ab 16