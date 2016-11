ZDF neo 23:55 bis 00:50 Serien Mad Men Folge: 91 Loslassen USA 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Dramaserie über den Alltag in einer fiktiven Werbeagentur im New York der 1960er Jahre. Im Mittelpunkt steht das Leben des talentierten und geheimnisvollen Kreativdirektors Don Draper. Don fährt ziellos Richtung Westen und macht einen Zwischenstopp in Oklahoma. Dort freundet er sich in einem Motel mit neuen Bekannten an. Auch wenn er sich zunächst integrieren kann, weckt er mit seinem großstädtischen Verhalten das Misstrauen der Einheimischen. Betty bricht sich bei einem Ohnmachtsanfall eine Rippe. Nach einer Röntgenuntersuchung bekommt sie eine niederschmetternde Diagnose. Als Pete ein unerwartetes Jobangebot von Duck Phillips bekommt, will er zusammen mit seiner Familie einen Neuanfang wagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Hamm (Don Draper) Elisabeth Moss (Peggy Olson) Vincent Kartheiser (Pete Campbell) Christina Hendricks (Joan Harris) John Slattery (Roger Sterling) Rich Sommer (Harold Crane) Aaron Staton (Kenneth Cosgrove) Originaltitel: Mad Men Regie: Matthew Weiner Drehbuch: Matthew Weiner Kamera: Christopher Manley Musik: David Carbonara Altersempfehlung: ab 12