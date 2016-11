ZDF neo 22:30 bis 23:10 Krimiserie 100 Code Folge: 3 Im Kaninchenbau S, D 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Der amerikanische Detective Thomas Conley reist nach Schweden, um mit dem schwedischen Polizisten Mikael Eklund eine Mordserie aufzuklären. Nachdem der Serienmörder entkommen konnte, wird er von Conley und Eklund verfolgt. Währenddessen findet das Team eine Spur, die zu einer sehr speziellen Community im Darknet führt. Als die Identität des Mörders feststeht, möchte Karin Hammar, die Vorgesetzte der Einheit, den eigenwilligen Conley nach New York zurückschicken. Eklund ist jedoch von Conleys Theorie, nach der weitere Morde stattfinden werden, überzeugt und verlängert die Zusammenarbeit. Beide begeben sich auf die Jagd nach dem entflohenen Täter. Woanders findet das Team um Ebba in der Wohnung des Täters einen USB-Stick, der den Zugang zu einem geheimen Chatroom im Darknet enthält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nyqvist (Mikael Eklund) Dominic Monaghan (Tommy Conley) Felice Jankell (Hanna Eklund) Charlotta Jonsson (Karin Hammar) Danilo Bejarano (Björn johnsson) Peter Eggers (Göran) Kristoffer Berglund (Phille) Originaltitel: The Hundred Code Regie: Robert Moresco Drehbuch: Henrik Sylvén Kamera: Ulf Brantås Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 12