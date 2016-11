ZDF neo 17:25 bis 18:35 Krimi Columbo Mord im Bistro USA 1976 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ward Fowler, Hauptdarsteller in einer Krimiserie, wird von seiner Produzentin erpresst. Falls er ihr das Geld nicht zahle, wolle sie bekanntmachen, dass Fowler im Koreakrieg desertiert sei. Doch Fowler will sich das nicht länger gefallen lassen. Er täuscht einen Überfall vor und erschießt dabei die Produzentin. Fowler ist Krimispezialist und hat vermeintlich an alles gedacht. Doch Columbo ist er nicht gewachsen. Der vor allem als Captain Kirk in "Raumschiff Enterprise" bekannte William Shatner spielt die Rolle des Mörders Fowler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Insp. Columbo) William Shatner (Ward Fowler) Bert Remsen (Mark) Alan Manson (Sid) Lola Albright (Clare Daley) Walter Koenig (Sgt. Johnson) Danny Dayton (Regisseur) Originaltitel: Columbo Regie: Bernard L. Kowalski Drehbuch: Lou Shaw, Peter S. Feibleman, Henry Garson Kamera: Milton R. Krasner Musik: Bernardo Segall