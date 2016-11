ZDF neo 15:00 bis 15:55 Krimiserie Ein Fall für zwei Tödliche Betriebsfeier D, A, CH 2004 Stereo Merken Das Team der Privatklinik Prof. Kramer feiert in einem noblen Landgasthaus seine jährliche Betriebsfeier. Die Stimmung wird getrübt, als Dr. Brandes und Dr. Pesch in einen Streit geraten. Als Brandes wenige Zeit später auf dem Parkplatz gesehen wird, wie er sich mit der Tatwaffe in der Hand über den erschlagenen Andreas Pesch beugt, ist der Arzt für die Kripo der Haupttatverdächtige. Verzweifelt bittet der Mediziner Dr. Lessing um Hilfe. Wie der Rechtsanwalt von Kommissar Droste erfährt, war das Opfer drogensüchtig und hat kurz vor seinem gewaltsamen Tod Kokain konsumiert. Führt die Spur zum Täter ins Drogenmilieu? Oder hatte Pesch außer seinem gespannten Verhältnis zu Brandes noch andere berufliche oder private Feinde? Markus Lessing bittet seinen Freund Privatdetektiv Josef Matula um Unterstützung, der mit Recherchen in der Schönheitsklinik beginnt. Angeblich wusste hier niemand von der Drogensucht des Mitarbeiters. Aber allein das merkwürdige Verhalten der Sekretärin Cordula Nerke, die ungefragt versucht, Klinikchef Prof. Kramer zu entlasten, geben Matula das Gefühl, an der richtigen Stelle nachzuforschen. Was soll hier vertuscht werden? Schließlich erfährt Matula von einem Kunstfehler. Eine von Christian Brandes durchgeführte Brustoperation soll missglückt sein und die Patientin unter den Folgen leiden. Angeblich wollte Pesch an den Ehemann der Geschädigten Beweise verkaufen, die den Fehler seines Kollegen belegen. Doch der aufbrausende Knut Egert hat trotz hoher Zahlungen nichts dergleichen erhalten. Hat Egert mit dem Mord zu tun, weil er aus Wut über den Betrug bis zum Äußersten ging? Oder wollte jemand aus der Klinik mit allen Mitteln verhindern, dass geschäftsschädigende Informationen an die Öffentlichkeit gelangen? Unterdessen verschlechtert eine neue Erkenntnis zusätzlich die Situation von Dr. Lessings Mandanten. Pesch und Brandes waren nicht nur berufliche Kontrahenten. Die Ehefrau des Mordopfers ist die Ex-Freundin von Brandes, die Pesch ihm vor Jahren ausgespannt hatte. Als Jasmin aussagt, dass Christian Brandes sie noch immer liebt und zurückerobern will, gerät dieser noch stärker unter Mordverdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Susann Uplegger (Jasmin Pesch) Peter Davor (Dr. Brandes) Gabrielle Odinis (Cordula Nerke) Thomas Anzenhofer (Kommissar Allberg) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Peter Adam Drehbuch: Wolfgang Büld, Christin Kelling Kamera: Victor Ruzicka Musik: Stefan Melbinger

