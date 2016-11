MDR 02:25 bis 03:38 Diskussion Hart aber fair Trump und wir - was nun? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Moderator Frank Plasberg lädt Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu einem aktuellen Thema ein Zuschauer können per Mail, Telefon und über die sozialen Medien mitdiskutieren. Fragen ohne vorzuführen, nachhaken ohne zu verletzen - Talk auf Augenhöhe - so sieht Frank Plasberg seine Aufgabe bei "Hart aber fair". Jeder seiner Gäste muss so lange Auskunft geben, bis die Frage wirklich beantwortet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Gäste: Gäste: Fritz Pleitgen (Journalist, ehem. WDR-Intendant 1995-2007, ehem. ARD-Korrespondent in Moskau und Washington), Beatrix von Storch (AfD, Mitglied des EU-Parlaments, stellv. Sprecherin im Bundesvorstand der AfD), Thomas Oppermann (SPD, Fraktionsvorsitzender) Originaltitel: Hart aber fair

