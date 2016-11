MDR 23:35 bis 00:50 Krimi Polizeiruf 110 Eine nette Person DDR 1983 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Edith liebt ihren Freund über alles und möchte ihm seinen Lebenstraum erfüllen, einen eigenen Friseursalon. Aber so etwas ist teuer, und Edith hat keinen Skrupel, sich das Geld auf unrechtmäßige Weise zu beschaffen. Ihre Opfer sind alleinstehende alte Menschen, die sich nach nichts mehr sehnen als nach "einer netten Person". Edith ist so charmant und hilfsbereit, dass sie in kürzester Zeit das Vertrauen verschiedener Senioren gewinnt. Einer alten Frau verspricht sie, ein Schreberhäuschen für sie zu kaufen und macht sich dann mit dem Geld aus dem Staub. Von einem älteren Herrn leiht sie sich kurz vor dessen Tod 14.000 Mark und verschwindet. Einem völlig mittellosen gebrechlichen Rentner klaut sie seine einzige Habe, eine kostbare alte Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Jens-Uwe Bogadtke (Leutnant Berndt) Andreas Schmidt-Schaller (Leutnant der "K") Gudrun Ritter (Edith Sass alias Hausmann) Helga Göring (Charlotte Hinze) Marga Legal (Ruth Hinze) Volkmar Kleinert (Ulli Streese) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Gunter Friedrich Drehbuch: Gabriele Gabriel Kamera: Horst Klewe Musik: Bernd Wefelmeyer