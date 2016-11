MDR 11:45 bis 12:25 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 715 Trautes Heim D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Maike Bender kommt mit ihrem Sohn Luis, den Philipp Brentano und Arzu Ritter aus dem Kindergarten ihres Sohnes kennen, in die Sachsenklinik. Luis hat Bauchschmerzen, Philipp kann aber nichts feststellen. Am nächsten Morgen taucht Maike mit Luis plötzlich bei Arzu und Philipp zu Hause auf. Die Bauchschmerzen sind stärker geworden und wieder findet Philipp keine Ursache. Hinter seinem Rücken lässt Maike die Beschwerden dann zusätzlich in der Klinik von Kathrin Globisch abklären. Sie findet ebenfalls nichts und auch alle weiteren Untersuchungen bringen kein Ergebnis. Bei einer Besprechung äußert Philipp den Verdacht, dass Maike am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leiden könnte. Als Altenpflegerin habe sie Grundkenntnisse in Medizin. Auch Maikes Mann Ingo hat sich wegen Maikes Überfürsorge von ihr getrennt. Da die beiden sich wieder nähern, verschweigt Maike Luis' Klinikaufenthalt. Die Wohnungssuche von Kris Haas gestaltet sich schwierig. Nach einer Nacht im Auto verbringt er die nächste in der Wäschekammer der Klinik. Trotz strenger Geheimhaltung merken die Kollegen, dass etwas nicht stimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jascha Rust (Kris Haas) Jennipher Antoni (Maike Bender) Max Hoppe (Ingo Bender) Georg Arms (Luis Bender) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: David Carreras Drehbuch: Klaus Jochmann Kamera: Frank Grunert, Christoph Poppke Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia

