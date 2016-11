RTL Passion 23:55 bis 00:40 Jugendserie Dawson's Creek Ein Schlag ins Wasser USA 1999 2016-11-16 18:00 Merken Dawson hat die Sommerferien bei seiner Mutter in Philadelphia verbracht. Auf der Rückfahrt lernt er Eve kennen, die in einem Nachtclub arbeitet. Dawson lädt die verführerische junge Frau zu einem Bootsausflug ein. Er verliert die Kontrolle über das Boot und es rast in einen Landungssteg. Um den entstandenen Schaden bezahlen zu können, veranstaltet Dawson eine Striptease-Party. Joey will die Gelegenheit nutzen, um sich mit Dawson wieder zu versöhnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson) Katie Holmes (Joey) Joshua Jackson (Pacey) Brittany Daniel (Eve) Michelle Williams (Jen Lindley) Kerr Smith (Jack McPhee) Meredith Monroe (Andie McPhee) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: Gregory Prange Drehbuch: Kevin Williamson