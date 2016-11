RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-19 06:25 Merken Simone ist entschlossen, sich mit Maximilian zu treffen. Sie ahnt dabei nicht, dass das Treffen von Rafael inszeniert ist, um seine Rachepläne endlich in die Tat umzusetzen: Er will Simone umbringen und Maximilian den Mord anhängen. Als Ben Katja endlich um ein Treffen bittet, ist Katja voller Hoffnung, sich mit Ben aussprechen zu können. Umso verletzter ist sie, als sie erkennt, dass Ben sie nur für ein Fotoshooting ins Zentrum bestellt hat. Ihr platzt der Kragen. Marian sucht erneut Zuflucht in Alkohol, was Deniz nicht mehr länger akzeptieren kann. Es kommt zum Bruch zwischen Vater und Sohn. Als Jessica Marian aufsucht und erklären will, dass ihre Gefühle nicht vorgespielt waren, bekommt sie Marians Enttäuschung zu spüren. Als Jessica geht, wird Marian jedoch schlagartig klar, dass er denselben Fehler wie bei Jenny macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 388 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 173 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 118 Min. The Loneliest Planet

Thriller

ARTE 01:55 bis 03:40

Seit 93 Min.