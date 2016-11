RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 2016-11-19 05:05 Merken Anna gesteht Kati, dass sie sich tatsächlich in Ole verliebt hat. Als ihr in der Schule Oles Tochter Jill ein kleines Geschenk ihres Vaters überreicht, kann Anna gerade noch ihre Fassung wahren. Aber als Wolfgang Ole zum Mittagessen einlädt, flieht Anna überfordert aus der Situation... Björn lässt sich im Schiller von den Fans des Traumpartnerspiels feiern und wird von René überredet, die Einnahmen des Promotionabends auf den Kopf zu hauen. Björn beginnt von einem Leben als erfolgreicher Computerspieldesigner zu träumen und lässt sich dabei auch nicht von Eva und Malte abhalten, die ihn an seine Schulden erinnern... Svenja gibt Ute gegenüber vor, sich in Haushaltsdingen auszukennen. Und dann passiert ihr ein Malheur nach dem anderen. Aus Angst gefeuert zu werden, vertuscht Svenja ihre Defizite. Gerade als Svenja glaubt, sie habe alles wieder im Griff, verliert sie vollends die Kontrolle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

