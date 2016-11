SAT.1 Emotions 03:20 bis 04:05 Krimiserie Hannibal Maisstaub USA 2014 16:9 HDTV Merken Während die Kriminalisten langsam hinter den kunstvollen Plan des Mörders kommen, schmiedet Will Graham in seinem Asyl einen neuen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dancy (Will Graham) Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Hettienne Park (Beverly Katz) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Scott Thompson (Jimmy Price) Aaron Abrams (Brian Zeller) Originaltitel: Hannibal Regie: Tim Hunter Drehbuch: Jeff Vlaming, Bryan Fuller, Thomas Harris Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 387 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 172 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 117 Min. The Loneliest Planet

Thriller

ARTE 01:55 bis 03:40

Seit 92 Min.