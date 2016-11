SAT.1 Emotions 22:20 bis 23:05 Krimiserie Criminal Minds Miss 45 USA 2016 2016-11-15 02:40 16:9 HDTV Merken Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Blind-Date, ist ein gefährliches Psychospielchen: Die BAU ist dem Killer-Netzwerk, das es auf Garcia abgesehen hat, auf die Schliche gekommen. Nun trifft Spence als Lockvogel eines der Mitglieder in einem noblen Restaurant mit dem Ziel, das Kartell endgültig auszulöschen. Das allein ist mehr als riskant - doch dann wird die Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes explosiv ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Aubrey Plaza (Cat Adams) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Heather Cappiello Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12