SAT.1 Emotions 21:00 bis 21:40 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Der flüsternde Tod USA 2016 2016-11-15 01:15 16:9 HDTV Merken Jack und sein Team reisen nach Tokio. Dort begingen innerhalb kürzester Zeit drei Amerikaner Suizid. Schnell wird klar, dass es sich in Wahrheit um Mord handelt und der Täter nur den Anschein erwecken wollte, dass sich die Opfer selbst getötet haben. An einem der Tatorte findet Matt eine Netzwerkkamera - der Mörder streamt seine Taten offenbar. Mit Montys Hilfe stellt das Team schließlich eine Verbindung zwischen den Toten her: Der Fischmarkt im Herzen Tokios ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Yukiyoshi Ozawa (Ryo Mirrante) Hira Ambrosino (Kazumi Fukui) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Larry Teng Drehbuch: Adam Glass Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12