SAT.1 Emotions 15:10 bis 15:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 79 D 2005 2016-11-16 09:40 16:9 Merken Der "Kerima-Award" ist ein Punktsieg auch für Lisa: David hat den Sieg mit ihr und ihren Freunden erlebt, und Mariella holt sie zur Siegerehrung aufs Treppchen. Keiner von ihnen ahnt, welche Intrige hinter ihrem Rücken geschmiedet wird ... Helga sieht sich im Kiosk größeren Problemen gegenüber ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Ulrike Mai (Helga Plenske) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann

