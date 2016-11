SAT.1 Emotions 09:10 bis 09:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 76 D 2006 16:9 Merken Lisa bekommt die schmerzliche Gewissheit, dass David sich niemals in sie verlieben wird. Sie glaubt, nur eine perfekte Schönheit wie Mariella kann seine Liebe gewinnen. Der Versuch, für einen kurzen Moment in Mariellas Haut zu schlüpfen, endet in einem Desaster. Sophie glaubt fälschlicherweise, den attraktiven Viktor rein zufällig kennenzulernen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Sander (Bruno Lehmann) Laura Osswald (Hannah Refrath) Volker Herold (Bernd Plenske) Ulrike Mai (Helga Plenske) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann