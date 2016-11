kabel eins 17:55 bis 18:55 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Sedan", Werther D 2016 2016-11-27 09:50 16:9 HDTV Merken Der zweite Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche führt die Gastronomen nach Werther. Hier zaubert Gastgeber Abram Adrian (38) in seiner Gaststätte "Sedan" deutsche und mediterrane Speisen auf die Teller. Adrian legt großen Wert auf die Frische der Produkte und einen tadellosen Service. Doch kann er damit den Sieg einfahren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?